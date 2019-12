Glasner glaubt nicht an Gladbacher Probleme

Die Wolfsburger empfangen den Tabellenführer der Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) in der Volkswagen Arena. Am Donnerstagabend sind die Gladbacher in der Europa League durch ein 1:2 gegen Basaksehir Istanbul schon nach der Vorrunde ausgeschieden. Der VfL dagegen hatte sich schon vor seinem abschließenden 1:0-Erfolg gegen AS Saint-Etienne für die K.o.-Runde qualifiziert.