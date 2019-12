Bayer-Trainer Bosz erwartet «Streit» im Derby gegen Köln

Sein einziges Revier-Derby als Trainer von Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04 war für Bosz das legendäre 4:4 nach Dortmunder 4:0-Führung im November 2017. Vielleicht auch deshalb weiß der 56-Jährige vor seinem ersten rheinischen Derby mit Köln, was ihn erwartet. «Leider gibt es am Samstag auch nur drei Punkte für einen Sieg», sagte Bosz: «Aber ich weiß, dass es für viele Leute rund um den Verein mehr bedeutet. Und dass es für viele auch wichtig ist für die ganze Woche auf der Arbeit.»

Obwohl sein Team durch die Champions League schon sechs Pflichtspiele mehr absolviert hat als die Kölner, sei es topfit, versicherte Bosz. «Ich habe absolut noch nicht das Gefühl, dass die Spieler müde sind und in die Winterpause müssen», sagte er: «Wir haben noch drei wichtige Spiele und sind bereit.» Bayer gewann zuletzt je 2:1 in München und gegen Schalke und will sich bis zur Winterpause von Platz sechs weiter nach vorne arbeiten.