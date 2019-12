Zoll findet mehr als einer Million Euro in Koffern

Köln (dpa/lnw) - Zollbeamte haben am Flughafen Köln/Bonn vier Koffer mit insgesamt mehr als 1,2 Millionen Euro Bargeld sichergestellt. Wie das Zollfahndungsamt Essen am Freitag mitteilte, hatten Beamte bei der Gepäckkontrolle von Passagieren eines Fluges nach Istanbul zunächst 200 000 britische Pfund (rund 237 000 Euro) in einem Koffer entdeckt. Daraufhin nahmen sie auch die übrigen Gepäckstücke des Fluges genauer unter die Lupe - und fanden in drei weiteren Koffern zusammen rund eine Million Euro.

Von dpa