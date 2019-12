Gewaltsamer Tod einer demenzkranken Frau: Ehemann in U-Haft

Emsdetten (dpa/lnw) - Einen Tag nach dem vermutlich gewaltsamen Tod einer demenzkranken Frau in einem Pflegeheim im münsterländischen Emsdetten hat ein Richter am Freitag Untersuchungshaft gegen den dringend Tatverdächtigen Ehemann angeordnet. Der 67-Jährige habe in der Vernehmung die Tat nicht eingeräumt, aber auch nicht abgestritten, teilte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Freitag mit. Der Mann aus Rheine könne sich nicht erinnern. Der Tatverdächtige war bei seiner Festnahme am Donnerstagabend in Rheine so stark alkoholisiert gewesen, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Von dpa