Bentaleb äußert sich zu seiner Ausmusterung beim FC Schalke

Gelsenkirchen (dpa) - Der beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 in Ungnade gefallene Nabil Bentaleb hat sich zum Verhalten der Vereinsführung geäußert. «Konkret wollen sie nicht, dass ich mit der Gruppe trainiere. Wenn ich sie sage, spreche ich über das Management und nicht über den Trainer», sagte der schon in der vorigen Saison in das Reserveteam des Revierclubs verbannte algerische Mittelfeldspieler in einem Interview der französischen Zeitschrift «Once Mondial».

Von dpa