Kinderpornografie-Verdacht gegen einen Lehrer

Aachen (dpa/lnw) - Die Aachener Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Gymnasiallehrer einer bischöflichen Schule wegen Besitzes und Verbreitens von Kinderpornografie. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung im April 2019 hätten Einsatzkräfte relativ viele Datenträger sichergestellt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Die Auswertung dauere noch an. Es gebe keinen Hinweis auf Kindesmissbrauch. Bisher sei der Mann strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten.

Von dpa