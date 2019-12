Bayer-Testspiele gegen Utrecht und St. Gallen

Leverkusen (dpa/lnw) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen wird zum Abschluss des Wintertrainingslagers in La Manga einen Doppeltest absolvieren. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz trifft dabei am 10. Januar zunächst auf den FC Utrecht (14.00 Uhr) und im Anschluss daran um 16.00 Uhr auf den FC St. Gallen. Die Spiele finden im Stadion La Manga statt. Dies teilte der Club am Donnerstag mit.

Von dpa