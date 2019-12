SPD-Fraktionschef Kutschaty: GroKo-Entscheidung bis Frühjahr

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Ausstieg aus der großen Koalition ist aus Sicht des nordrhein-westfälischen SPD-Landtagsfraktionschefs Thomas Kutschaty nicht zwingend für die Profilierung seiner Partei. Mit dem Bundesparteitag habe sich die SPD ein klares Profil gegeben, sagte Kutschaty am Mittwoch in Düsseldorf. «Das Allesentscheidende ist jetzt die Verhandlungswilligkeit der Union in den nächsten Wochen.»

Von dpa