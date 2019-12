Foodwatch: Massive Ausfälle bei Lebensmittelkontrollen

Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei amtlichen Lebensmittelkontrollen gibt es nach einer Auswertung der Verbraucherorganisation Foodwatch auch in Nordrhein-Westfalen massive Mängel. Die vorgegebene Zahl an Betriebsprüfungen konnten demnach nur neun der landesweit 51 Behörden erfüllen oder nahezu erfüllen, wie Foodwatch am Mittwoch in Berlin mitteilte. Insgesamt fielen fast 3 von 10 vorgeschriebenen Routinekontrollen aus. Zurückzuführen sei dies im Wesentlichen auf Personalmangel.

Von dpa