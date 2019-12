Durch ein Fenster fotografierte sie die Gestalten auf dem Bürgersteig und schickte das Bild an die Polizei. Die leitete es als Fahndungsfoto an die Diensthandys der Streifenbeamten in der Umgebung weiter. Kurz darauf entdeckte eine Streife das Duo anhand des Fotos an einer Bahn-Haltestelle.

Eine Durchsuchung förderte Einbruchswerkzeuge zutage. Die beiden Verdächtigen, eine 21-jährige Frau und ein nach eigenen Angaben 17-Jähriger, wurden vorläufig festgenommen. Die geständige Frau sei bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt. Beide sollten am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.