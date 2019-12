Unna: Diebe klauen nachts Kisten mit Brat- und Mettwurst

Unna (dpa/lnw) - Kistenweise Brätwürste und Mettwürste haben Unbekannte bei einer Bude auf dem Weihnachtsmarkt in Unna gestohlen. Die Unbekannten hätten in der Nacht zum Dienstag das Vorhängeschloss eines Anhängers aufgebrochen und die Wurstwaren geklaut, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Anhänger gehört dem Betreiber einer Wurstbude auf dem Weihnachtsmarkt. Über die Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben.

Von dpa