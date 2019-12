Kölns Kapitän Hector: «Keine gute Saison, die wir spielen»

Köln (dpa) - Nach dem Sturz auf den letzten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga droht dem 1. FC Köln im West-Derby gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr) der nächste Rückschlag. Kapitän Jonas Hector hofft auf die Unterstützung der Fans und ein Ende der sportlichen Krise. «Das ist keine gute Saison, die wir spielen. Aber es kann sich auch schnell in die andere Richtung drehen», sagte der Nationalspieler verschiedenen Kölner Medien. «Als Fan wäre ich auch enttäuscht, aber wir brauchen die Unterstützung, gerade jetzt in einem Derby», meinte Hector.

Von dpa