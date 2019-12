Oberhausen/Köln (dpa/lnw) - Mehrere Unfälle mitten im Berufsverkehr haben am Mittwochmorgen für erhebliche Behinderungen auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen gesorgt. Auf der A3 bei Oberhausen in Richtung Köln gab es Polizeiangaben zufolge gleich zwei Unfälle.

Von dpa