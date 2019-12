Vier Verletzte bei Schlägerei in Essener Innenstadt

Essen (dpa/lnw) - Bei einer Schlägerei vor einem syrischen Restaurant in der Essener Innenstadt sind am Dienstag vier Menschen verletzt worden. Einer von ihnen erlitt eine Stichwunde im Bauchraum. Der Auseinandersetzung seien Beleidigungen vorangegangen, sagte ein Polizeisprecher. Über den Anlass wurde zunächst nichts bekannt. Die Polizei nahm die Personalien von 35 Personen auf. Mit einem Großaufgebot suchte sie nach möglichen weiteren Beteiligten, die geflüchtet sein könnten. Allein am Tatort waren zeitweise rund 20 Polizeifahrzeuge zu sehen.