JVA-Insasse aus Bochum seit vier Monaten auf Fucht

Bochum (dpa/lnw) - Vier Monate nach seinem Ausbruch aus der Justizvollzugsanstalt in Bochum fehlt von dem getürmten Häftling weiter jede Spur. «Wir wissen nicht, wo er steckt», sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der damals 42-Jährige hätte eine Haftstrafe bis 2021 wegen Körperverletzung und schweren Raubes absitzen müssen. Der Serbe hatte sich laut JVA in der Gefängnis-Turnhalle um die Sportgeräte gekümmert und dabei seinen Ausbruch vorbereitet. Der Mann hatte eine fünf Meter hohe Gefängnismauer überwunden und dafür als Steighilfe eine Stange zusammengebaut, die er in einem Container für Sportgeräte versteckt hielt.

Von dpa