Der Maskierte hatte laut Mitteilung am Montag eine Kassiererin bedroht und Geld aus der Kasse genommen. «Noch während der Tatausführung», so die Polizei am Dienstag, habe der Rentner dem Unbekannten so fest auf den Kopf gehauen, dass der Stock zerbrach. Als dann auch noch Gegenstände flogen, sei der Täter geflohen. «Aufgrund des eingesetzten Gehstocks kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Räuber offensichtliche Verletzungen im Kopfbereich davongetragen haben könnte», so die Ermittler. Sie suchen jetzt nach Zeugen.