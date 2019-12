Wuppertal (dpa/lnw) - Nach Schüssen der Polizei auf einen 25-Jährigen in Wuppertal ist die Obduktion des Mannes abgeschlossen. Die genauen Umstände seines Todes sind damit aber noch immer nicht geklärt: Ein weiteres Gutachten sei in Auftrag gegeben worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wuppertal am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa