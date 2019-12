Fußgänger von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Hamm (dpa/lnw) - Ein 52 Jahre alter Fußgänger ist in Hamm von einem Pkw angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Die 28-jährige Autofahrerin hatte am Montagabend zu spät bemerkt, dass der Mann vom Gehweg auf die Straße getreten war, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde von dem Wagen erfasst und zu Boden geschleudert. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa