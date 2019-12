Stürme, Borkenkäfer, Trockenheit: Dem Wald in Nordrhein-Westfalen geht es dramatisch schlecht. Die Landesregierung will den Waldbauern helfen - akut und durch den Aufbau möglichst stabiler Mischwälder. Das soll nun in einem sogenannten Waldpakt festgezurrt werden.

Von dpa