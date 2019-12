Sportdirektor Eberl: Meisterschaft nicht in den Gedanken

Mönchengladbach (dpa) - Trotz des Höhenfluges in der Fußball-Bundesliga will Borussia Mönchengladbach auch in der Europa League weiter erfolgreich bleiben. «Die Borussia ist ein Verein, der diesen Wettbewerb lebt, die Zuschauer genauso wie die Mannschaft. Für uns ist Europa Ambition pur», sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl in einem Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Samstag). Sich aufgrund der bisherigen Leistungen nur auf einen möglichen Meisterschaftskampf in der Bundesliga zu konzentrieren, komme nicht infrage. Gladbach ist in der Gruppe J Tabellenführer und kann im europäischen Wettbewerb überwintern.

Von dpa