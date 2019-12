Duisburg (dpa/lnw) - Die Polizei hat in einem Wald in Duisburg die Leiche einer jungen Frau gefunden. Laut Staatsanwaltschaft gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um eine seit drei Monaten vermisste 26-Jährige handelt. Der Ehemann (28) der Frau wurde vorläufig festgenommen. Er soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die junge Frau - Mutter eines fünfjährigen Sohnes - war seit Anfang September verschwunden. Nach Angaben der Ermittler hatten sie jetzt eine Garage untersucht, die dem Ehemann zuzuordnen war. Dort habe man Spuren gefunden, die dazu führten, dass man den 28-Jährigen vorläufig festnahm. Im Verhör gab er offenbar einen Hinweis auf die Stelle im Wald. Am späten Donnerstagabend begann dort die Suche, bei der man die Leiche fand. Zu einem Motiv gab es zunächst keine Hinweise. Die Leiche soll am heutigen Freitag obduziert werden. Die Verhöre des Verdächtigen dauern an. Mehrere Medien hatten zuvor über den Leichenfund und die Festnahme berichtet.

Die Polizei hatte seit dem 21. Oktober mit einem Foto öffentlich nach Mine O. gesucht. In der damaligen Mitteilung hieß es, dass ihr Mann Mine O. zuletzt am Abend des 7. Septembers gesehen habe. Ihm gegenüber habe sie angegeben, bei einer Freundin übernachten zu wollen. «Ermittlungen ergaben, dass diese Freundin bereits seit längerer Zeit nicht mehr in Deutschland lebt», so die Polizei im Oktober. Reporter der «Bild» besuchten den Ehemann damals. Der Zeitung sagte er: «Ich hoffe, dass es ihr gut geht und sie sich bald meldet. Allein schon wegen unseres Sohnes!»

Ob die Ermittler den Mann schon länger im Verdacht hatten, blieb zunächst unklar. Nach seiner Festnahme am Donnerstag begann laut «WAZ» gegen 20 Uhr die Suche in dem Wald in Duisburg-Meiderich. Nach 45 Minuten sei die Leiche gefunden worden, die mit Erde und Blättern bedeckt gewesen sei.