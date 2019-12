Person lebensgefährlich verletzt: Mordkommission ermittelt

Oberhausen (dpa/lnw) - Nach einem Wohnungsbrand in Oberhausen mit einem lebensgefährlich Verletzten hat die Kriminalpolizei Essen eine Mordkommission eingerichtet. Bei dem Feuer am Donnerstagabend waren eine Person lebensgefährlich, drei weitere (29/34/60 Jahre alt) leicht verletzt worden. Zuvor sollen ein oder mehrere Personen gewaltsam in die Wohnung im fünften Stock des Mehrfamilienhauses eingedrungen sein, berichtete die Polizei am Freitag.

Von dpa