Nach Brand: Haftbefehl gegen Bewohner in Iserlohn erlassen

Iserlohn (dpa/lnw) - Nach einem großen Brand mit mehreren Verletzten in Iserlohn ist Haftbefehl gegen einen Bewohner des Hauses erlassen worden. Dem 69-Jährigen wird vorgeworfen, dass er das verheerende Feuer mit einer Gasexplosion herbeigeführt haben könnte, um sich selbst zu töten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In der Wohnung des Mannes in der ersten Etage war das Feuer am Sonntagabend ausgebrochen.

Von dpa