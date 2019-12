Mehr Wolfsangriffe auf Nutztiere in NRW

Mit Abstand am stärksten betroffen sind Schafe (85 Tiere). Aber auch Wildtiere wie Rehwild oder Damwild, die in Gehegen gehalten werden, war davon betroffen (13 Tiere). Dieser Statistik zufolge gab es in NRW 2018 keine nachgewiesenen Wolfsübergriffe bei Rindern und Ziegen. Solche Fälle gab es hingegen schon in einigen anderen Bundesländern.

In NRW gibt es bislang drei standorttreue Wölfe (zwei weiblich, einer männlich) und entsprechende Wolfsgebiete. Sie liegen weit voneinander entfernt in der Region um Schermbeck nördlich des Ruhrgebiets, in der Eifel und in der Senne bei Bielefeld. Ein weiteres weibliches Tier ist möglicherweise im Oberbergischen Land ortstreu geworden. Ein Rudel gibt es bisher in NRW nicht.