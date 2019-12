Regionalbahn «Haller Willem» verspätet sich: Bauarbeiten

Osnabrück/Bielefeld (dpa/lni) - Die Streckenbauarbeiten auf der Bahnlinie zwischen Münster und Osnabrück wirken sich auch auf den Verkehr zwischen Osnabrück und Ostwestfalen aus. Weil noch bis zum 14. Dezember die Strecke zwischen Osnabrück und Münster gesperrt sei, werde der Güterverkehr aus den norddeutschen Seehäfen in Richtung Rhein und Ruhrgebiet über Bielefeld umgeleitet, teilte die Nordwestbahn in Osnabrück am Donnerstag mit.

Von dpa