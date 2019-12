Funkel vor BVB-Spiel: «Umgang mit Favre ist unmenschlich»

Der 65-Jährige lässt sich von den schwankenden Leistungen des selbst ernannten Titelanwärters nicht blenden. «Wir haben eins der anspruchsvollsten Auswärtsspiele vor der Brust. Es gibt keinen guten Zeitpunkt, in Dortmund zu spielen», sagte Funkel, der wegen der Ausfälle von Kaan Ayhan (Gelbsperre), Marcel Sobottka (Nasenbeinbruch) und Markus Suttner (Muskelfaserriss) sein Team auf mindestens drei Positionen verändern muss. Denkbar ist, dass in Diego Contento und Aymen Barkok zwei Profis in den Kader rücken, die in dieser Saison noch keinen Bundesligaeinsatz hatten.