Mann greift Ex-Partnerin mit giftigem Ammoniak an

Alsdorf (dpa/lnw) - Mit giftigem Ammoniak hat ein Mann in Alsdorf bei Aachen nach Polizeiangaben seine Ex-Partnerin angegriffen. Der 39-Jährige soll den giftigen Stoff am Donnerstag in flüssiger Form in der Wohnung der Frau verschüttet und die 24-Jährige damit schwer verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Er hat seine Ex-Partnerin ersten Erkenntnissen zufolge in einem Streit zunächst bedroht. Die ebenfalls anwesende Mutter seiner Ex-Partnerin sowie zwei Polizisten klagten über Atemwegsbeschwerden, auch der Angreifer selbst wurde leicht verletzt. Die Polizei, die den Mann festnehmen konnte, ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Gefahr durch den giftigen Stoff konnte durch Lüften der Wohnung gebannt werden.

Von dpa