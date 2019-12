Busfahrer während der Fahrt mit Laserpointer geblendet

Bochum (dpa/lnw) - Ein Unbekannter hat einen Busfahrer in Bochum während der Fahrt gefährlich mit einem Laserpointer geblendet. Der Linienbus sei am Mittwoch im Abendverkehr mit einigen Fahrgästen auf eine Haltestelle zugefahren, als das rote Blendlicht von der gegenüberliegenden Seite gezielt auf den Fahrer gerichtet wurde. Dieser konnte kurzfristig gar nichts mehr sehen, den langsam fahrenden Bus aber trotzdem noch gefahrlos zum Stillstand bringen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Fahrgäste seien nicht zu Schaden gekommen.

Von dpa