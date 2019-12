Sohn gesteht Tötung seiner pflegebedürftigen Mutter

Bonn (dpa/lnw) - Vor dem Bonner Landgericht hat ein 56-Jähriger zugegeben, seine pflegebedürftige Mutter erstochen zu haben. Direkt zu Beginn des Prozesses legte der Mann am Donnerstag ein Geständnis ab. Der Lagerist soll die 90-Jährige Ende Juni mit einem gezielten Stich ins Herz getötet haben, weil er mit ihrer Pflege überfordert gewesen sein soll. Nach der Tat lebte er laut Anklage noch drei Tage lang mit der Leiche in der gemeinsamen Wohnung in Meckenheim, ehe er den hausärztlichen Notdienst rief.

Von dpa