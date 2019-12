Zu teure Hilfe: Bewährungsstrafe für Schlüsseldienst

Der Mann reiste stets aus Düsseldorf an, kümmerte sich aber auch um Kunden in Niedersachsen. In einem der Fälle habe er 904 Euro statt 103 Euro verlangt, sagte ein Sprecher des Landgerichts Osnabrück. Für die tatsächlich anfallenden Kosten sei ein Sachverständiger befragt worden. Bei den Fällen habe der 29-Jährige unter anderem vorgegaukelt, dass er neben der Türöffnung gleich das komplette Schloss austauschen müsste - das war nach Ansicht des Sachverständigen aber nicht nötig.

Zudem habe der Mann entgegen seines Versprechens von maximal 60 Minuten in allen Fällen deutlich länger gebraucht, um vor Ort zu sein.