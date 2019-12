IOC: Vergabe der Olympischen Spiele 2032 dauert noch

Lausanne (dpa) - Das IOC lässt noch offen, wann die Olympischen Spiele 2032 vergeben werden. «Es gibt keinen Zeitplan dafür», sagte Christophe Dubi, der Sportdirektor des Internationalen Olympischen Komitees, bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Lausanne. Die Initiative «Rhein Ruhr City 2032» um den Kölner Sportmanager Michael Mronz hatte sich für eine Bewerbung um die Spiele bereits in Position gebracht. Der Deutsche Olympische Sportbund, der mit einer Entscheidung über den Gastgeber bereits 2023 rechnet, hat indes noch nicht entschieden, ob er überhaupt ins Rennen um die Spiele einsteigen will.

Von dpa