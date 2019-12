Anthony Ujah vor Köln-Spiel emotional: Wie bei Mann und Frau

Berlin (dpa/lnw) - Für Union Berlins Stürmer Anthony Ujah wird die kommende Partie in der Fußball-Bundesliga zur Begegnung mit seiner alten Liebe. «Es ist wie bei einem Mann und einer Frau. Du weißt nicht genau, warum du jemanden liebst. Aber sowas kommt von Herzen», sagte der 29-jährige Nigerianer bei «rbb24.de» vor der Partie gegen den 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). Ujah spielte von 2012 bis 2015 beim aktuellen Mitaufsteiger und erzielte in 94 Spielen 34 Tore für die Geißbock-Elf.

Von dpa