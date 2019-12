Toter in Wohnung: Opfer wurde nach Streit erstochen

Aachen/Stolberg (dpa/lnw) - Im Fall eines Tötungsdeliktes in Stolberg bei Aachen soll das 32 Jahre alte Opfer nach einem Streit erstochen worden sein. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Donnerstag hatte der Tatverdächtige, ein 23 Jahre alter Mitbewohner, bereits am 29. November eine handfeste Auseinandersetzung mit seinem litauischen Landsmann. «Im Anschluss an diesen Streit kündigte der Beschuldigte bereits an, dass er den Geschädigten verletzen werde, sollte es erneut zu einer Auseinandersetzung kommen», hieß es.

Von dpa