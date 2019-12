Reihenweise Luxusautos gestohlen: Bande in U-Haft

Paderborn (dpa/lnw) - Eine Bande, die sich in NRW auf den Diebstahl von Luxusautos spezialisiert hatte, ist nach langen Ermittlungen zerschlagen worden. Drei Tatverdächtige - 19, 41 und 44 Jahre alt - wurden in Minden festgenommen und sitzen in U-Haft, wie die Polizei in Paderborn am Mittwoch mitteilte. Mindestens 20 Autodiebstähle sollen auf ihr Konto gehen. Der Wert der Fahrzeuge wurde mit einer Million Euro beziffert. Es seien noch weitere, bislang unbekannte Täter parallel aktiv.

Von dpa