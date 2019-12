Düsseldorf (dpa/lnw) - Für den Mord an einer jungen Frau in einem Blumenladen in Neuss ist ein 32-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Düsseldorf stellte zudem am Mittwoch die besondere Schwere der Schuld fest und ging damit über das von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafmaß hinaus.

Von dpa