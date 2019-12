Rennradfahrer rast gegen Lkw und stirbt

Kempen (dpa) - Ein 57-Jähriger ist in Kempen (Kreis Viersen) mit seinem Rennrad gegen einen auf dem Radweg abgestellten Lastwagen gerast und dabei ums Leben gekommen. Der 46-jährige Lkw-Fahrer habe sein Gefährt am Dienstagnachmittag abgestellt und dabei zur Hälfte den Radweg benutzt, teilte die Polizei. Er habe in einem nahen Baumarkt nach dem Weg fragen wollen. Der Rennradfahrer, der keinen Schutzhelm getragen habe, sei ungebremst auf den Lkw aufgefahren und habe sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Trotz Reanimationsmaßnahmen sei er kurz nach der Einlieferung in ein Krankenhaus gestorben.

Von dpa