Angeblich vom Navi fehlgeleitet: Auto landet auf Skipiste

Winterberg (dpa/lnw) - Die Feuerwehr in Winterberg im Sauerland hat am frühen Dienstagmorgen ein Auto geborgen, das sich mitten im Skigebiet festgefahren hatte. Gegenüber den Einsatzkräften habe der Fahrer angegeben, sein Navigationsgerät habe ihn auf die Skipiste geleitet, teilte die Feuerwehr Winterberg bei Facebook mit. «Da würde ich aber mal ein Fragezeichen dran machen», sagte ein Feuerwehrsprecher. So hätte der Fahrer Schotterwege und Wiesen überqueren müssen, um mitten ins Skigebiet gelangen, wo er in einem Haufen aus künstlich erzeugtem Schnee stecken blieb.

Von dpa