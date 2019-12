Sonderausstellung zu Ehren Weisweilers in Gladbach

Mönchengladbach (dpa) - Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach eröffnet im kommenden Frühjahr eine neue Sonderausstellung in seinem Club-Museum zu Ehren von Hennes Weisweiler. Vom 30. April bis 25. Oktober 2020 beschäftigt sich ein Teil der «FohlenWelt» mit dem Lebenswerk des legendären früheren Trainers der Borussia, der an diesem Donnerstag 100 Jahre alt geworden wäre. Das teilte die Borussia am Dienstag mit.