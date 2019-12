Frau soll 44 000 Euro Kindergeld zu Unrecht bekommen haben

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Bundespolizei hat am Düsseldorfer Flughafen eine Frau erwischt, die Zehntausende Euro an Kindergeld erschlichen haben soll. Die 33-Jährige wurde am Montag nach der Ankunft aus dem britischen Birmingham kontrolliert, wie die Beamten am Dienstag berichteten. Die Polizisten stellten bei der Kontrolle fest, dass gegen die Rumänin ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg vorlag.

Von dpa