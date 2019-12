Bombendrohung gegen Spielplatz: Zwölfjähriger tatverdächtig

Menden (dpa/lnw) - Nach der Bombendrohung gegen einen Indoorspielplatz im Sauerland und der anschließenden Evakuierung des Gebäudes steht ein Zwölfjähriger unter Tatverdacht. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Drohung, die am Samstag per Direktnachricht an den Instagram-Account des Spielplatzes in Menden ging, von dem Jungen verschickt wurde. Nun werde geprüft, ob die durch den Einsatz entstandenen Kosten in Rechnung gestellt werden können, erklärten die Ermittler am Dienstag. Der Zwölfjährige ist nicht strafmündig.

Von dpa