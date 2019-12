Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Mordverdächtige, der eine junge Frau in einem Blumenladen in Neuss erschossen haben soll, ist nach Auffassung eines psychiatrischen Gutachters voll schuldfähig. Der 32-Jährige habe keine schwerwiegende Persönlichkeitsstörung, sagte der Gutachter am Dienstag im Prozess am Düsseldorfer Landgericht aus.

Von dpa