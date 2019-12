Münster (dpa) - Der Münsteraner Theologie-Professor Johann Baptist Metz ist tot. Er starb am Montag im Alter von 91 Jahren in Münster, wie die Universität Münster am Dienstag bestätigte. Zuvor hatte die Bistumszeitung «Kirche+Leben» darüber berichtet. Metz hatte sich als Begründer der politischen Theologie («Theologie nach Auschwitz») weltweite Anerkennung erworben. Der in der Oberpfalz geborene Metz lehrte von 1963 bis 1993 an der katholisch-theologischen Fakultät der Uni Münster und war Mitglied im Gründungsausschuss der Universität Bielefeld.

Von dpa