Defekte Wasserleitung ließ Boden absacken: Stadtwerke haften

Wegen der Schäden hatten etwa 70 Bewohner von acht Gebäuden im Stadtteil Langerfeld ihre Wohnungen teils vorübergehend, teils dauerhaft verlassen müssen. Auf Grundlage der Schadensanmeldungen werde geprüft, ob und in welchem Umfang die entstandenen Schäden von der Stadt getragen werden könnten, erklärte Stadtkämmerer Johannes Slawig.

In einem anderen Wuppertaler Stadtteil, in Varresbeck, war am vergangenen Wochenende ein geparktes Auto abgesackt - möglicherweise wegen Hohlräumen im Boden. Eine Straße an der Stelle musste gesperrt werden. Sie blieb am Dienstag weiter geschlossen, sagte eine Stadtsprecherin.