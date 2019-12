Räuber mit «Polizei»-Aufschrift überfallen Uhrenliebhaber

Köln (dpa/lnw) - Vier bis fünf Täter, die Sturmhauben und dunkle Oberteile mit der weißen Aufschrift «Polizei» trugen, haben in Köln einem Besucher einer Fachmesse hochwertige Uhren und Geld geraubt. Als der 48-Jährige am Sonntag kurz vor Mitternacht aus München von einer Uhrenmesse zurückkam, habe ihn einer der Täter auf offener Straße unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei am Montag mit. Die anderen Täter entrissen ihm einen Beutel mit Geld sowie eine Tasche mit drei Markenuhren. Zum genauen Wert der Uhren und der Höhe des Geldbetrages machte die Polizei keine Angaben.

Von dpa