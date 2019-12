Betrunkener in Bärenkostüm angefahren: Schmerzensgeld

Bonn (dpa/lnw) - Nach einem Unfall mit einem betrunkenen Karnevalisten in einem Braunbären-Kostüm ist ein Autofahrer zur Zahlung von Schmerzensgeld verurteilt worden. Der 61-Jährige müsse 6000 Euro an den Kläger zahlen, teilte ein Sprecher des Landgerichts Bonn am Montag mit. Hinzu komme, dass er Folgekosten des Unfalls zu 25 Prozent zu tragen habe.