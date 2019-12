Minden (dpa/lnw) - Ein 23-jähriger Autofahrer ist in Minden mit bis Tempo 110 vor einem Streifenwagen geflohen. Dabei überquerte er mehrere Kreuzungen bei Rot, wie die Polizei am Montag berichtete. Schließlich ließ er sich widerstandslos bei dem Vorfall am Samstag festnehmen. Eine Richterin erließ am Sonntag Haftbefehl wegen Fluchtgefahr.

Von dpa