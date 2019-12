Erschossener in Wohnung: Tatverdächtiger schweigt

Der 36-Jährige Wohnungsinhaber hatte am Sonntagmorgen einen Notruf abgesetzt und mitgeteilt, dass ein lebloser Mensch in seiner Wohnung liege. Der 37-Jährige war an mehreren Schussverletzungen gestorben, wie die Obduktion zeigte. In welcher Beziehung die beiden Deutschen zueinander standen, wollten die Ermittler ebenfalls nicht mitteilen.