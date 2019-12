Autofahrer verursacht zwei Unfälle: Vier Schwerverletzte

Aachen (dpa/lnw) - Während der Flucht nach einem Unfall in Aachen hat ein junger Autofahrer einen zweiten Unfall auf der Autobahn 544 verursacht. Der unter Alkoholeinfluss stehende Mann und seine drei Mitfahrer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach flüchtete der 21-Jährige nach dem ersten Unfall am Sonntagmorgen auf die A544 in Richtung Aachen, wo er am Autobahnende die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der 21-Jährige musste seinen Führerschein abgeben.

Von dpa