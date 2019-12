Rund 800 Strohballen in Bochum in Brand geraten

Bochum (dpa/lnw) - Bei zwei wenige Meter voneinander entfernten Bränden in Bochum haben rund 800 Strohballen Feuer gefangen. In der Nacht zum Sonntag brannten knapp 800 Rundballen Stroh hinter einer Schallschutzmauer an einer Hauptverkehrsstraße, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die rund 100 Einsatzkräfte brachten die Flammen am Morgen mit Wasserwerfern unter Kontrolle. Die Löscharbeiten sollten dennoch bis in die späten Abendstunden dauern, weil jeder einzelne Strohballen aufwendig auseinandergezogen und mit Wasser abgelöscht werden müsse. Ein benachbarter Bauernhof war nach Angaben des Sprechers nicht von dem Brand betroffen.