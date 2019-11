Heldt zum Thema Podolski: «Spielt zurzeit in Japan»

Köln (dpa) - Horst Heldt hat sich unmittelbar vor dem ersten Heimspiel in seiner neuen Position als Sportdirektor des 1. FC Köln noch einmal zu Lukas Podolski geäußert. Er bezeichnete den 34-Jährigen als exzellenten Spieler, «der zurzeit aber in Japan Fußball spielt», sagte Heldt vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg. «Wir müssen uns auf uns konzentrieren», betonte der 49-Jährige, der den Posten von Armin Veh übernommen hat.